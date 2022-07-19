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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:14

Единственный в Херсоне мост через Днепр поврежден в результате ракетного удара

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Украинские военные нанесли ракетный удар из американских реактивных систем залпового огня HIMARS по Антоновскому мосту - единственному автомобильному переходу через реку Днепр в Херсоне, сообщил "Интерфаксу" во вторник заместитель главы временной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Попали болванки HIMARS, всего четыре отверстия. Одно примерно метр в диаметре и три отверстия - примерно 20-30 см. Точечно ударили, хотели отрезать часть города со стороны Алешек. Пострадавших нет, по жилым микрорайонам не попало ничего", - сказал он.

По словам Стремоусова, движение по мосту будет возобновлено после проведения оперативно-следственных мероприятий.

Антоновский мост - автомобильно-пешеходный переход через Днепр, соединяющий Херсон с левобережьем, в частности, с городом Алешки. Его протяженность - около 1,4 км, ширина - 25 м.

Ранее, как сообщалось, из американских HIMARS Вооруженные силы Украины несколько раз обстреляли Новую Каховку. В частности, удар был нанесен 11 июля: пострадали сотни объектов, 90 человек обратились за медпомощью, двое найдены погибшими, семеро числятся пропавшими без вести.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил.

Хроника 24 февраля – 19 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
Херсонская область ВСУ Украина
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