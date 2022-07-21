Драги вновь подаст президенту Италии прошение об отставке с поста премьера

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Италии Марио Драги подтвердил, что собирается вновь подать прошение об отставке.

"Спасибо за совместную работу. Прошу приостановить заседание, так как собираюсь направиться к президенту Италии, чтобы сообщить ему о своих выводах", - заявил он, выступая в Палате депутатов. Итальянские СМИ поясняют, что Драги имел в виду именно намерение вновь попросить главу государства принять его отставку.

Такое решение последовало после состоявшегося накануне сложного для его правительства голосования в сенате. Сенаторы, с одной стороны, поддержали резолюцию о доверии Совету министров, а с другой - стало ясно, что коалиции, объединяющей ведущие партии Италии, по сути, больше нет.

На прошлой неделе глава правительства уже предпринял попытку уйти со своего поста, однако тогда президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку и попросил Драги выяснить в парламенте, может ли его правительство рассчитывать на стабильное большинство.

17 июля стало известно, что мэры 110 городов Италии, в том числе 10 важнейших агломераций, главы профсоюзов и бизнес-ассоциаций обратились с призывом к премьеру страны Марио Драги пересмотреть решение уйти в отставку.