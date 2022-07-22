Инвесторы начали хеджировать риски выхода Италии из еврозоны

Бизнес опасается, что после выборов в парламенте станет больше евроскептиков

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Политический кризис в Италии заставил инвесторов задуматься о рисках выхода страны из зоны евро и о способах хеджировать такие риски, сообщает Bloomberg.

Спред между старыми и новыми пятилетними кредитно-дефолтными свопами (CDS) вырос на 14 базисных пунктов, до максимума с 2018 года, на новостях об отставке премьер-министра Италии Марио Драги, роспуске парламента и назначении новых парламентских выборов на 25 сентября.

Разница между старыми и новыми кредитно-валютными свопами, выпущенными после 2014 года в соответствии с обновленными правилами Международной организации свопов и деривативов (ISDA), заключается в том, что последние обеспечивают инвесторам лучшую защиту от перевода государственных долговых обязательств в другую валюту.

Инвесторы опасаются, что в результате новых выборов в итальянском парламенте увеличится число евроскептиков, а новое правительство может выбрать менее ответственный курс в налогово-бюджетной политике, объясняет Bloomberg.

Стоимость итальянских облигаций упала после отставки Драги, а затем снизилась еще сильнее в четверг, когда Европейский центральный банк повысил процентные ставки впервые за 11 лет и сильнее, чем ожидали участники рынка.