Госдеп уведомил Конгресс об опасениях по инициативе о признании РФ "спонсором терроризма"

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Госдепартамент США сообщил Конгрессу о своей обеспокоенности по поводу рассмотрения в Палате представителей законопроекта о признании России "государством-спонсором терроризма", пишет издание Politico со ссылкой на несколько осведомленных источников.

"Госдепартамент, не афишируя это, доводит до сведения Конгресса свои серьезные опасения по поводу инициативы внесения России в список "государств-спонсоров терроризма"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "свою серьезную обеспокоенность по поводу законодательной инициативы" чиновники Госдепа выражали в Конгрессе "в последние дни".

"По словам источников, госдепартамент опасается, что включение России в список государств-спонсоров терроризма поставит под угрозу сделку по вывозу зерна из украинских портов", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, в американском внешнеполитическом ведомстве напоминали конгрессменам, что окончательное решеное о включении страны в список "государств-спонсоров терроризма" принимает не Конгресс, а глава госдепа.

Ранее в июле Politico со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в телефонном разговоре с госсекретарем Энтони Блинкеном выразила неудовольствие нежеланием госдепа "признать Россию государством-спонсором терроризма", и заявила, что "это может сделать" Конгресс США.

Издание напоминает, что Конгресс "предоставил госсекретарю право признавать то или иное государство спонсором терроризма". Однако законодатели "могут принять законопроект", который может позволить им делать это "без участия госдепа".

После этого сенат принял резолюцию, призывающую Блинкена принять решение о признании, а в нижнюю палату Конгресса представители двух партий внесли соответствующий законопроект.

В Кремле "очень негативно" отнеслись к заявлению Пелоси, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что объявление Вашингтоном России страной-спонсором терроризма может привести к разрыву дипломатических отношений с США.

В настоящее время "государствами-спонсорами терроризма" в США объявлены Куба, Северная Корея, Иран и Сирия.