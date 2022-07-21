Заразившийся COVID-19 Байден заявил, что он в полном порядке

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Заразившийся коронавирусом 79-летний президент США Джо Байден заявил, что чувствует себя хорошо и продолжает активно работать.

"Я в полном порядке. Благодарю за заботу... Продолжаю заниматься делами!" - написал американский президент в своем твиттере.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Байден получил положительный результат тестирования на COVID-19, ему назначили лечение, но он продолжает выполнять обязанности из своей резиденции. Она добавила, что президент США испытывает легкие симптомы заболевания и начал принимать лекарство от коронавируса Paxlovid, разработанное компанией Pfizer.

Врач Байден Кевин О'Коннор в свою очередь уточнил, что из симптомов у американского президента отмечаются небольшой насморк, усталость и сухой кашель, который начался в среду вечером.

Жан-Пьер отметила, что в прошлый раз Байден делал тест во вторник, и тогда результаты были отрицательными.

Байден прошел полный курс вакцинации от COVID-19, а также сделал две бустерные прививки вакцины.