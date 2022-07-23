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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:01

Заболевшему COVID-19 Байдену стало лучше

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден, у которого ранее диагностировали коронавирус, чувствует себя лучше, сообщил врач американского лидера Кевин О'Коннор.

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"Его основные симптомы, которые стали менее сильными, сейчас включают боль в горле, насморк, мокрый кашель и ломоту в теле", - приводит телеканал CNN слова врача Байдена.

По словам О'Коннора, пульс, давление, дыхание и температура у Байдена "нормальные". Он добавил, что состояние президента "продолжает улучшаться", его лечат препаратом Paxlovid.

Ранее на этой неделе пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США в четверг получил положительный результат теста на коронавирус, он ушел на изоляцию и продолжает выполнять обязанности из своей резиденции.

Сам Байден позднее заявил, что чувствует себя хорошо и продолжает активно работать.

Байден прошел полный курс вакцинации от COVID-19, а также сделал две бустерные дозы вакцины.

Хроника 09 января 2020 года – 23 июля 2022 годаПандемия коронавируса
США Джо Байден Коронавирус
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