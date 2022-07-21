Остин поблагодарил главу Минобороны ФРГ за поставки Киеву вооружений

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Шеф Пентагона Ллойд Остин провел с главой Минобороны ФРГ Кристианой Ламбрехт переговоры о ситуации на Украине, а также выразил благодарность Берлину за поставки Киеву артиллерийских систем.

"Министр Остин поблагодарил Ламбрехт за продолжающиеся поставки Германией Украине важнейших военных средств, включая системы MARS II MLRS", - говорится в заявлении Пентагона.

MARS II MLRS - это европейская модернизация американских универсальных пусковых установок M270 MLRS, которые можно использовать и в качестве реактивных систем залпового огня, и в качестве установок для пуска тактических ракет.

Согласно заявлению, Остин и Ламбрехт условились продолжать поддерживать контакты по этим вопросам.