Что случилось этой ночью: пятница, 22 июля

В Индия новый президент, Израиль обстрелял Сирию, Япония обеспокоена сотрудничеством РФ и КНР

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий произошедших за ночь:

- Япония обеспокоена возможным углублением военного сотрудничества РФ и КНР. Соответствующее заявление сделало министерство обороны страны.

- Глава германского Минэнерго выступил против возобновления "Северного потока 2". По словам Хабека, ввод газопровода в эксплуатацию усугубит зависимость Германии от российского газа.

- Трое сирийских военных погибли, семь ранены в результате авиаудара Израиля. Атаке подвергся склад временного хранения, принадлежащий Корпусу стражей Исламской революции

- Россиянка Кикина отправится на МКС на корабле Crew Dragon не ранее 29 сентября. Об этом сообщило NASA.

- Драупади Мурму избрана президентом Индии. Она стала второй женщиной, которая заняла пост президента Индии.

- Евросоюз ввел очередной пакет антироссийских санкций. Новые запреты касаются золота, если оно происходит из России и экспортировано из РФ.