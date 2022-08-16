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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

Белоруссия решила сокращать импорт полезных ископаемых и развивать собственную добычу

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Белоруссия будет сокращать импорт полезных ископаемых и развивать собственную добычу, заявил "БелТА" министр экономики Александр Червяков. Он объявил об этом после межведомственной встрече в Минске по разработке белорусских месторождений и введении их в экономический оборот.

"Наши предприятия сегодня ввозят полезные ископаемые из-за границы, в то время как имеется собственная богатая сырьевая база. На это обратил внимание глава государства на недавнем заседании Совета министров. За 2016-2021 годы мы импортировали на более чем $2,1 млрд полезных ископаемых без учета минерального топлива, нефти, природного газа и электроэнергии. В текущих условиях эффективное использование недр становится важнейшим компонентом рационального импортозамещения", - сказал министр.

Он предложил сосредоточиться на трех направлениях.

"Во-первых, уменьшение объемов импорта тех полезных ископаемых, которые у нас имеются в достаточном количестве. Речь идет о песках, каолинах, глинах, базальте и других. Во-вторых, повышение эффективности действующих производств по добыче и первичной переработке сырья, а также создание новых предприятий на базе открываемых месторождений. Плюс максимальное применение экологически чистых технологий, без вреда окружающей среде. В-третьих, выстраивание "бесшовного" взаимодействия между различными органами управления и предприятиями при формировании непрерывного технологического процесса от геологоразведки и добычи до изготовления конечного продукта", - перечислил Червяков.

Выработанные в ходе рабочей встречи предложения президиум Совмина рассмотрит в сентябре.

Александр Червяков Минэкономики Белоруссия
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