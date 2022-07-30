В сети Spar в ЛНР начали принимать карты российских банков

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Одна из крупнейших сетей супермаркетов Spar в Луганской народной республике начала принимать для оплаты товаров карты всех российских банков.

"Уже сегодня, 30 июля 2022 года, покупатели SPAR смогут оплачивать покупки картами любых российских банков!" - говорится в сообщении, опубликованном на странице Spar в соцсетях.

Ранее для оплаты товаров в супермаркетах ЛНР принимались только карты Государственного банка республики.