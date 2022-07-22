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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:43

В Белоруссии разрешили заочно расследовать дела эмигрантов

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, который вводит институт заочного производства по уголовным делам в отношении обвиняемых, находящихся за пределами республики и уклоняющихся от явки к следователю, сообщила президентская пресс-служба.

"Одновременно устанавливается перечень составов преступлений, по которым в отношении обвиняемого может быть начато специальное производство. К ним относятся, в частности, акт терроризма, геноцид, наемничество, измена государству, диверсия, создание экстремистского формирования либо участие в нем, массовые беспорядки, призывы к санкциям", - говорится в сообщении.

Также, с учетом правоприменительной практики совершенствуется порядок обжалования судебных решений в уголовном процессе.

"Наряду с апелляционной вводится кассационная стадия судопроизводства с рассмотрением жалоб и протестов в президиумах областных и Минского городского судов (это обеспечит более широкий доступ к инструментам обжалования для граждан, не согласных с состоявшимися судебными постановлениями, и повысит эффективность пересмотра таких постановлений, вступивших в законную силу). Кроме того, устанавливается возможность обжалования в апелляционном порядке приговоров, которые выносятся Верховным Судом, действующим в качестве суда первой инстанции", - говорится в сообщении.

В конце ноября 2021 года госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сказал в телеэфире, что в стране могут изменить законодательство так, чтобы заочно выносить приговор по уголовным делам в отношении уехавших за границу оппозиционеров. Он отметил, что в их отношении не выполняется принцип неотвратимости уголовного наказания: "Совершил здесь преступление, уехал и спокойно живет", и таких людей не выдают Минску по политическим мотивам.

Белоруссия Александр Лукашенко Совбез Минский городской суд Александр Вольфович
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