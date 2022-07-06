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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:57

Уехавших из Белоруссии оппозиционеров могут лишить гражданства

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В верхней палате парламента Белоруссии - Совете Республики - обсудили предложение внести в законы поправки о лишении гражданства покинувших страну противников действующей власти за причастность к экстремизму или причинение тяжкого вреда государству.

Инициативу обсудили на заседании экспертного под руководством председателя Совета Республики Натальи Кочановой, сообщили в пресс-службе палаты.

Предлагается введение нормы об утрате гражданства в связи со вступлением в законную силу решения белорусского суда, который подтвердит, что этот человек занимался экстремистской деятельностью или причинил государству тяжкий вред, а сейчас находится за границей.

"Законопроект направлен на обеспечение национальной безопасности, стабильности общественно-политической системы и конституционных основ государственного устройства Республики Беларусь", - считают в Совете Республики.

После президентских выборов 9 августа 2020 года в Белоруссии прошли массовые протесты, участники которых выражали несогласие с официальными результатами подсчета голосов и не признавали победу Александра Лукашенко. Протесты были жестко подавлены силовиками, активистов и лидеров протестов задерживали и многих из них вынудили покинуть страну. Ряд стран ЕС признает лидером оппозиционных сил участвовавшую в президентских выборах Светлану Тихановскую, которая также была вынуждена покинуть Белоруссию.

Белоруссия Совет Республики Светлана Тихановская Наталья Кочанова
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