У двух детей в США выявили заражение оспой обезьян

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщили о двух случаях заражения оспой обезьян среди детей. Об этом пишет Associated Press.

Чиновники отметили, что два заболевших ребенка проходят лечение. Предполагается, что они заразились от проживающих с ними родственников.

На этой неделе глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о том, что количество случаев заражения оспой обезьян в мире почти достигло отметки в 14 тысяч, они зафиксированы более чем в 70 странах. По его словам, большое количество случаев заражения этим видом оспы фиксируют в Европе, преимущественно у мужчин, которые вступали в однополые связи.

Оспа обезьян – редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы – тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.

Ранее в ВОЗ заявляли, что ситуация с распространением вируса оспы обезьян среди людей не достигнет масштабов пандемии.