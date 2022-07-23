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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:01

ВОЗ признала распространение оспы обезьян среди людей ЧС в здравоохранении

ВОЗ признала распространение оспы обезьян среди людей ЧС в здравоохранении
Тедрос Адханом Гебрейесус
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в субботу объявила распространение оспы обезьян среди людей в мире чрезвычайной ситуацией в международном здравоохранении.

"С учетом всех причин я принял решение объявить, что вспышка обезьяньей оспы представляет чрезвычайную ситуацию в здравоохранении на международном уровне", - заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, слова которого приводятся на странице организации в соцсетях.

Он уточнил, что риск инфицирования обезьяньей оспой - умеренный почти во всех районах мира, кроме Европы.

Гебрейесус добавил, что ВОЗ зафиксировала более 16 тыс. случаев заражения этой болезнью в 75 странах мира и пять летальных исходов среди зараженных.

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Associated Press в свою очередь напоминает, что ВОЗ ранее объявлял подобный уровень тревоги в связи с пандемией COVID-19, эпидемией лихорадки Эбола в Западной Африке в 2014 году, распространением вируса Зика в Латинской Америке в 2016 году.

Ранее в ВОЗ сообщали, что большинство случаев заражения людей оспой обезьян фиксируют в Европе, преимущественно у мужчин, которые вступали в однополые связи.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. AP отмечает, что летальные исходы среди зараженных людей отмечались лишь в Африке, где циркулирует более опасная разновидность заболевания.

ВОЗ
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