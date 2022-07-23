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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:01

Власти Херсонской области объявили о создании избирательной комиссии

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия создается в Херсонской области, сообщила в субботу временная администрация региона.

"Указом главы военно-гражданской администрации Херсонской области от 22 июля 2022 года создается избирательная комиссия Херсонской области в составе семи членов со сроком полномочий три года и объявляется прием предложений по кандидатурам", - сообщается в телеграм-канале администрации в субботу.

Власти подчеркивают, что Херсонщина "имеет полное право высказать свое мнение, с кем дальше ей строить свое будущее и каким его видит именно она". "Согласно мировой практике, будет это устанавливать через проведение выборов и референдумов", - говорится в сообщении.

Ранее о создании избирательной комиссии для проведения референдума о вхождении в состав РФ объявила временная администрация Запорожской области.

В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации.

Херсонская область
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