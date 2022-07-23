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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:01

В Запорожской области подписали указ о создании избиркома для проведения референдума

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Подписан указ о создании избирательной комиссии Запорожской области для проведения референдума о вхождении в состав России, сообщил глава временной администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

"Для того, чтобы процедура референдума была прозрачной и легитимной, в целях защиты избирательных прав граждан, я подписал указ о создании избирательной комиссии Запорожской области", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Балицкий напомнил, что референдум по вопросу вхождения в состав РФ состоится осенью.

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"Сейчас мы ведем подготовительную работу, - уточнил он. - Причем сразу в нескольких плоскостях, одна из которых - законодательная".

Как пояснил глава администрации, все органы, которые ранее занимались организацией выборов на территории области, официально прекратили свое существование с момента подписания указа, создается совершенно новая структура.

"Она будет формироваться из представителей общественных организаций, собраний граждан по месту жительства, работы или службы - из самых активных и неравнодушных жителей региона", - отметил Балицкий и пригласил подать документы всех желающих.

В настоящее время Запорожская область частично находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации на Украине.

Украина Запорожская область
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