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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Безработных в Херсонской области привлекут к восстановлению зданий

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Временная администрация Херсонской области ввела оплачиваемые общественные работы для безработных, следует из опубликованного указа главы администрации Владимира Сальдо. Указом утверждены временные правила для этих работ.

Безработных могут привлечь к строительству жилья, ремонту дорог, сельхозработам, озеленению, благоустройству, уходу за престарелыми. Платить им будут по 1000 рублей в сутки или 20 тысяч рублей в месяц.

"По Новой Каховке (населенный пункт пострадал в результате ракетных ударов со стороны Украины в середине июля - ИФ) большой запрос на восстановление зданий. Подготовка школ и учебных заведений к учебному процессу. То есть, вакансий будет достаточно много", - пояснила журналистам замглавы администрации области Екатерина Губарева.

Организацией работ будут заниматься центры занятости.

Херсонская область полностью находится под контролем российских сил.

Херсонская область Владимир Сальдо Новая Каховка Екатерина Губарева
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