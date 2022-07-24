В ЛНР заявили о трех пострадавших в результате обстрела ВСУ города Красный Луч

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Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Три человека пострадали в результате удара со стороны украинской армии по подконтрольному Луганской народной республике городу Красный Луч из реактивных систем залпового огня HIMARS в воскресенье ночью, сообщили "Интерфаксу" в администрации города.

"По предварительным данным трое человек получили ранения, один находится в реанимационном отделении Краснолучской городской многопрофильной больницы "Известий". Погибших нет", - говорится в сообщении администрации Красного Луча.

В нем отмечено, что в результате обстрела города разрушена гостиница "Красный Луч", а также обесточены несколько улиц.

Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили об обстреле Красного Луча шестью ракетами американской РСЗО HIMARS.