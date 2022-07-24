В ЛНР заявили об обстреле ВСУ города Красный Луч из HIMARS

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины в воскресенье ночью обстреляли подконтрольный Луганской народной республике город Красный Луч из реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Там заявили, что что обстрел был зафиксирован в 01:45 (время совпадает с московским).

По данным представительства ЛНР, по Красному Лучу было выпущено шесть ракет из реактивных систем залпового огня американского производства HIMARS.