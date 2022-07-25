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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:46

Президент Бразилии Болсонару поборется за второй срок

Либеральная партия вновь выдвинула его своим кандидатом на предстоящих президентских выборах

Президент Бразилии Болсонару поборется за второй срок
Фото: Fernando Souza/picture alliance via Getty Images

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Либеральная партия Бразилии официально выдвинула действующего президента Жаира Болсонару в качестве своего кандидата на выборах главы государства, которые пройдут этой осенью, сообщает бразильский интернет-портал g1.

Кандидатом на пост вице-президента утвержден бывший министр обороны Уолтер Брага Нетту.

Как отмечает издание, речь Болсонару на съезде Либеральной партии длилась 1 час 9 минут. В ходе выступления он призвал своих сторонников "в последний раз вышли на улицы" 7 сентября, а также назвал своего вероятного соперника на выборах, экс-президента Лулу да Силву "бандитом" и "бывшим заключенным".

Да Силва ранее объявлял, что принял решение баллотироваться на свой третий президентский срок в паре с экс-губернатором Сан-Паулу Жералду Алкмином в качестве кандидата на должность вице-президента.

По данным последнего опроса института Datafolha, за Лулу да Силву планируют проголосовать 47% бразильцев, за Болсонару - 28% респондентов.

Бразилия Жаир Болсонару  Уолтер Брага Нетту Лула да Силва
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