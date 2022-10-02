В Бразилии в воскресенье пройдут всеобщие выборы

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Граждане Бразилии в воскресенье проголосуют на всеобщих выборах, по итогам которых будут определены новые президент и вице-президент страны, состав Национального конгресса (парламента), губернаторы, вице-губернаторы и депутаты законодательных органов штатов.

Основное внимание приковано к выборам главы государства. За этот пост борются семь кандидатов, однако наибольшей поддержкой среди населения Бразилии пользуются двое: действующий президент Жаир Болсонару и бывший президент Луис Инасиу Лула да Силва. Болсонару - политик правого толка, а Лула да Силва представляет левых.

Согласно последнему перед голосованием опросу Datafolha, Лула да Силва может получить 50% голосов избирателей в первом туре, а Болсонару - 36%. Остальные голоса распределились среди еще пятерых кандидатов. Наблюдатели отмечают, что нельзя исключать, что Лула да Силва, несмотря на большой отрыв от Болсонару, не сможет добиться избрания уже по итогам первого тура.

Для победы в первом туре кандидату нужно набрать более 50% голосов. Если это сделать не удастся, то проводится второй тур между двумя сильнейшими кандидатами.

Луле да Силве 76 лет, он ранее собирался принимать участие в выборах 2018 года, однако не смог это сделать, так как был осужден и оказался в тюрьме. Несмотря на это бразильцы продолжали питать к нему симпатию, и, судя по опросам, даже за решеткой Лула да Силва оставался самым популярным в стране политиком.

В итоге бразильская Партия трудящихся выдвинула кандидатом в президенты вместо него Фернанду Аддада. Этот политик проиграл нынешнему президенту Болсонару.

Лула да Силва руководил Бразилией с 2003 по 2010 год, в 2017 году его приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы за отмывание денег и коррупцию. Позднее срок увеличили до 12 лет. Сам он своей вины никогда не признавал, его адвокатам в итоге удалось обжаловать приговор. В 2021 году Верховный суд страны аннулировал его приговор по антикоррупционным делам. Теперь он может снова баллотироваться на выборах.

Период его работы на посту запомнился бразильцам благодаря социально-ориентированной экономической политике, и нынешняя предвыборная программа также построена с левым уклоном: он фокусируется на самых бедных слоях населения Бразилии, обещает расширение соцпрограмм и увеличение финансирования инфраструктурных проектов, намерен бороться за сохранение лесов в Амазонии в отличие от Болсонару, которого критиковали за интенсивную вырубку лесов во время его срока.

Болсонару 67 лет, и в прошлом он, военный и конгрессмен, еще до того, как занял пост президента, был известен в Бразилии своими вызывавшими споры высказываниями в адрес этнических и сексуальных меньшинств и женщин, а также ультраправыми консервативными взглядами, он неоднократно выражал ностальгию по периоду военной диктатуры в Бразилии.

Многие бразильцы критиковали Болсонару за то, что он, по их мнению, преуменьшал серьезность пандемии COVID-19. Опросы показывали, что граждане страны считают, что в правительстве при Болсонару есть коррупция и что он неспособен управлять страной. Проведенные в течение августа и сентября опросы свидетельствовали о том, что уровень одобрения Болсонару упал до рекордно низких отметок, и что не одобряли его работу в разное время от половины до двух третей респондентов.

Во время предвыборной кампании Болсонару продолжал озвучивать консервативные взгляды, обещал защищать традиционные ценности христиан, критиковать систему электронного голосования страны и даже членов избиркома в том, что они "работают против него". Его кампания запомнится бразильцами скандалами: Болсонару делал резкие, радикальные высказывания, которые потом активно распространялись в социальных сетях, однажды - подрался с блогером, который критиковал его на публичном мероприятии.

Помимо этого, бразильцы в воскресенье выберут 27 из 81 сенатора, 513 членов палаты депутатов, 27 губернаторов и членов законодательных собраний штатов.