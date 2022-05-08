Экс-президент Бразилии Лула да Силва решил баллотироваться на третий срок

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил о намерении вновь претендовать на пост главы государства в паре с экс-губернатором Сан-Паулу Жералду Алкмином в качестве кандидата на должность вице-президента, сообщает газета Folho de S.Paolo.

Объявляя о своем намерении участвовать в президентских выборах, Лула да Силва раскритиковал действующего президента Жаира Болсонару за экономическую политику, реакцию на пандемию коронавируса, а также обвинил его в авторитаризме, нападках на демократию, суверенитет и институты.

"Серьезный момент, который переживает страна, один из самых серьезных в нашей истории, заставляет нас преодолеть возможные разногласия. Мы хотим объединить демократов любого происхождения и толка <…>, чтобы противостоять тоталитарной угрозе и победить ее", - заявил он.

Лула да Силва возложил на Болсонару ответственность за рост цен на топливо, инфляцию, нищету и безработицу. Он обещает в случае избрания сочетать "экономический рост с социальной интеграцией" и восстановить ведущую роль Бразилии на международной арене, сделав упор на региональном укреплении в Латинской Америке и внутренней стабильности для привлечения инвестиций.