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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:51

Эрдоган призвал все стороны к выполнению соглашения по вывозу украинского зерна

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Турция призывает все стороны, подписавшие соглашение о создании коридора для вывоза зерна с Украины, выполнять его, заявил в понедельник в интервью каналу TRT президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Все должны действовать в соответствии со взятыми на себя обязательствами, а также - избегать действий, которые идут вразрез с подписанным соглашением", - сказал он.

"Мы привержены тому, чтобы выполнять на практике это соглашение со всеми его элементами. Это наш приоритет. И также наш приоритет - обеспечить прекращение огня и построение мира, честного и долгосрочного", - добавил Эрдоган.

На минувшей неделе в Стамбуле состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна: один подписали генсек ООН Антониу Гутерриш, министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Турции Хулуси Акар, а второй - Гутерриш, Акар и украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Реджеп Тайип Эрдоган Турция Россия Украина
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