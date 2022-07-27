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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:20

МИД РФ не получал обращений по разговору Лаврова и Блинкена

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Российской стороне не поступало обращений из Вашингтона о разговоре госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщили в среду в МИД РФ.

"Кроме сообщений СМИ никаких обращений не было", - заявили в российском дипведомстве.

"Мы ориентируемся на обычную дипломатическую практику, а не на мегафонную", - добавили на Смоленской площади.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе брифинга заявил, что рассчитывает в ближайшие дни провести разговор с Лавровым - первый с начала российской спецоперации на Украине. Он намерен обсудить с Лавровым судьбу задержанных в России американцев и тему экспорта украинского зерна.

США Россия Энтони Блинкен Сергей Лавров
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