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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:29

Главы МИД Армении и Азербайджана обсудили урегулирование отношений между странами

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Урегулирование отношений между Ереваном и Баку обсудили на встрече в Тбилиси в субботу главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов.

"Широкий круг вопросов, касающихся урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, обсудили Мирзоян и Байрамов. Стороны обсудили процесс выполнения достигнутых ранее договоренностей и обменялись мнениями относительно дальнейших возможных шагов", - сообщает пресс-служба МИД Армении.

Мирзоян подтвердил позицию Еревана о том, что "на пути достижения стабильного и долгосрочного мира в регионе важно политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта, и в этом контексте подчеркнул важность использования института и опыта сопредседательства Минской группы ОБСЕ в соответствии с его международным мандатом".

"Глава МИД Армении подчеркнул важность решения гуманитарных проблем, в том числе освобождения армянских военнопленных и выяснения судеб без вести пропавших. Зафиксирована также готовность сторон продолжить контакты", - отметили в МИД Армении.

Армения Азербайджан
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