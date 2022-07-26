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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:51

Число случаев COVID-19 в мире превысило 571 млн

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 571 183 367, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 386 213 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

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США - 90 567 290 и 1 027 290.

Индия - 43 920 451 и 526 110.

Бразилия - 33 621 965 и 677 143.

Франция - 33 751 295 и 152 600.

Германия - 30 476 605 и 143 364.

Великобритания - 23 422 743 и 183 415 (данные на утро четверга прошлой недели, позднее не обновлялись).

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро вторника составил 821,7. В Индии на 1 млн жителей скончались 374 человека, в Бразилии - 3 140, во Франции - 2 311, в Германии - 1 700, в Великобритании (по состоянию на утро четверга) - 2 663. Данные по США не приводятся.

коронавирус университет Джонса Хопкинса
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