В Минздраве советуют повторно привиться от COVID вторым компонентом "Спутника V"

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Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Повторную вакцинацию от коронавируса "Спутником V" предпочтительно проводить компонентом вакцины, отличным от предыдущего раза, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов.

"Так как новые мутации могут привести к снижению эффективности антител, для части пациентов из группы риска это может привести к более тяжелому течению (болезни - ИФ), которое будет сложнее купировать с использованием моноклональных антител... В случае истечения более шести месяцев с момента прошлой вакцинации, повторной вакцинации или перенесенного заболевания COVID-19, вызванного прошлыми вариантами, крайне желательно повторить бустерную иммунизацию первым или вторым компонентом "Спутник V", предпочтительно отличным от использованного в последний раз", - сказал Чуланов "Интерфаксу".

"Кентавр" и другие подварианты "омикрона"

Повторную вакцинацию следует пройти и в связи с распространением различных подвариантов штамма "омикрон", в том числе, ВА.2.75 ("кентавр"). Ожидается, что первое время "кентавр" за счет своих мутаций будет быстрее распространяться в популяции, отметил инфекционист.

"В настоящий момент его трансмиссивность выше других, что связано с его недавним появлением и наличием новых мутаций в составе поверхностного белка шипа. Никакие специфические свойства по сравнению с другими вариантами "омикрона" у него не обнаружены", - сказал Чуланов.

У нового подварианта не выявлено каких-либо специфических симптомов, добавил инфекционист.

В то же время Чуланов напомнил, что умеренный подъем заболеваемости коронавирусом в России вызван распространением подвариантов "омикрона" BA.2, BA.4 и BA.5, так как до настоящего времени в стране выявлены лишь единичные случаи заражения ВА.2.75.

19 июля в Роспотребнадзоре сообщили об обнаружении в РФ случаев заболевания новым подвариантом "омикрон"-штамма "кентавр". Пять случаев выявлены в Москве. Впервые подвариант "кентавр" обнаружили в Индии. Затем обнаружили в ряде других стран, включая Японию, Германию, Великобританию, США.

Рост заболеваемости

20 июля заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что подъем заболеваемости COVID-19 в России обусловлен распространением подвидов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, а не "кентавра".

За минувшую неделю показатель заболеваемости населения на 100 тыс. человек вырос на 48,9% по сравнению с предыдущей, сообщил в понедельник оперативный штаб. Рост показателя заболеваемости COVID-19 фиксируется в РФ четвертую неделю подряд.