Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:26

В Минздраве советуют повторно привиться от COVID вторым компонентом "Спутника V"

В Минздраве советуют повторно привиться от COVID вторым компонентом "Спутника V"
Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Повторную вакцинацию от коронавируса "Спутником V" предпочтительно проводить компонентом вакцины, отличным от предыдущего раза, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов.

"Так как новые мутации могут привести к снижению эффективности антител, для части пациентов из группы риска это может привести к более тяжелому течению (болезни - ИФ), которое будет сложнее купировать с использованием моноклональных антител... В случае истечения более шести месяцев с момента прошлой вакцинации, повторной вакцинации или перенесенного заболевания COVID-19, вызванного прошлыми вариантами, крайне желательно повторить бустерную иммунизацию первым или вторым компонентом "Спутник V", предпочтительно отличным от использованного в последний раз", - сказал Чуланов "Интерфаксу".

"Кентавр" и другие подварианты "омикрона"

В РоссииПоказатель заболеваемости COVID-19 в РФ за неделю вырос почти на 49%Читать подробнее

Повторную вакцинацию следует пройти и в связи с распространением различных подвариантов штамма "омикрон", в том числе, ВА.2.75 ("кентавр"). Ожидается, что первое время "кентавр" за счет своих мутаций будет быстрее распространяться в популяции, отметил инфекционист.

"В настоящий момент его трансмиссивность выше других, что связано с его недавним появлением и наличием новых мутаций в составе поверхностного белка шипа. Никакие специфические свойства по сравнению с другими вариантами "омикрона" у него не обнаружены", - сказал Чуланов.

У нового подварианта не выявлено каких-либо специфических симптомов, добавил инфекционист.

В то же время Чуланов напомнил, что умеренный подъем заболеваемости коронавирусом в России вызван распространением подвариантов "омикрона" BA.2, BA.4 и BA.5, так как до настоящего времени в стране выявлены лишь единичные случаи заражения ВА.2.75.

19 июля в Роспотребнадзоре сообщили об обнаружении в РФ случаев заболевания новым подвариантом "омикрон"-штамма "кентавр". Пять случаев выявлены в Москве. Впервые подвариант "кентавр" обнаружили в Индии. Затем обнаружили в ряде других стран, включая Японию, Германию, Великобританию, США.

Рост заболеваемости

20 июля заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что подъем заболеваемости COVID-19 в России обусловлен распространением подвидов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, а не "кентавра".

За минувшую неделю показатель заболеваемости населения на 100 тыс. человек вырос на 48,9% по сравнению с предыдущей, сообщил в понедельник оперативный штаб. Рост показателя заболеваемости COVID-19 фиксируется в РФ четвертую неделю подряд.

коронавирус Спутник V
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Мосбиржа" приостановит с 8 августа торги иеной на валютном рынке

"Мосбиржа" приостановит с 8 августа торги иеной на валютном рынке

Кремль ждет от ООН помощи в отмене ограничений против российского зерна и удобрений

Путин не будет присутствовать на похоронах Абэ

Пандемия коронавируса

Показатель заболеваемости COVID-19 в РФ за неделю вырос почти на 49%

"АвтоВАЗ" возобновил продажи Niva в России

Володин анонсировал доработку законопроекта о едином операторе цифровой рекламы

Володин анонсировал доработку законопроекта о едином операторе цифровой рекламы
Военная операция на Украине

ФСБ пресекла попытку угона боевых самолетов ВКС России

ФСБ пресекла попытку угона боевых самолетов ВКС России

Минтруд предложил обязать директоров школ и главврачей декларировать расходы

Wildberries зафиксировал рост спроса на маски и антисептики впервые в 2022 году

Wildberries зафиксировал рост спроса на маски и антисептики впервые в 2022 году

Что случилось этой ночью: понедельник, 25 июля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });