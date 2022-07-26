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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

В NASA заявили, что не получали уведомления о выходе России из проекта МКС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не получало официального уведомления от РФ о выходе из проекта Международной космической станции (МКС) в 2024 году, сообщила директор NASA по программе МКС Робин Гейтенс.

"Я думаю россияне, как и мы, думают над тем, что ждет их в будущем, мы планируем переход на коммерческие станции в 2030 году на низкой околоземной орбите, у них есть схожий план, мы тоже думаем об этом переходе, мы не получали никаких официальных уведомлений от партнеров, что касается сегодняшних новостей, мы будем обсуждать их будущие планы", - сказала Гейтенс на конференции, посвященной развитию МКС.

Она подчеркнула, что считает российскую сторону "хорошими партнерами", и отметила желание NASA продолжать использовать станцию вместе с "Роскосмосом" до конца десятилетия.

Ранее во вторник глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года, основным приоритетом деятельности госкорпорации в пилотируемой космонавтике станет создание новой орбитальной станции.

NASA МКС
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