Россия решила выйти из проекта МКС после 2024 года

Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года, к этому времени начнется развертывание национальной орбитальной станции, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Вы знаете, что мы ведем работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции. Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты", - сказал Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Я думаю, что к этому времени мы начнем формировать российскую орбитальную станцию", - добавил он.

По его словам, создание Российской орбитальной служебной станции (РОСС) станет основным приоритетом деятельности "Роскосмоса" в пилотируемой космонавтике.

"Будем продолжать в соответствии с намеченными утвержденными планами пилотируемую программу. Основные приоритеты будут сделаны на создание российской орбитальной станции", - сказал Борисов.

По словам Борисова, космическая отрасль находится в непростой ситуации. "Вижу свою основную задачу вместе со своими коллегами - не уронить, а поднять планку, и в первую очередь обеспечить российскую экономику необходимыми космическими услугами. А это и навигация, это связь, передача данных, метео-, геодезической информации и прочее", - сказал он.

В июне Дмитрий Рогозин, занимавший на тот момент должность главы "Роскосмоса", заявлял, что возобновление переговоров о продлении работы МКС после 2024 года возможно только при условии отмены американских санкций против космической отрасли России.

19 мая Рогозин заявил, что "Роскосмос" не хочет прекращать сотрудничество с международными партнерами по МКС. "Что касается МКС - мы не хотим бить все горшки", - сказал он.

Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым полетам Сергей Крикалев сообщал "Интерфаксу", что госкорпорация пока не определила свою позицию по поводу продления эксплуатации МКС.

30 апреля Рогозин заявлял, что правительство РФ определилось со сроками прекращения российского участия в проекте МКС, партнеров предупредят за год до этого.

12 апреля Крикалев сообщил, что "Роскосмос" продолжает оценку технического состояния российского сегмента МКС для возможности продления ее работы. "Наши партнеры предлагают летать за пределами 2024 года. Мы будем пока продолжать оценивать технические состояние нашего сегмента", - сказал он.

Рогозин 25 января говорил, что РКК "Энергия" проводит анализ состояния модулей МКС для определения предельного срока эксплуатации станции.

2 апреля он заявил, что госкорпорация в ближайшее время доложит руководству страны "конкретные предложения "Роскосмоса" по срокам завершения сотрудничества в рамках МКС с космическими ведомствами США, Канады, Евросоюза и Японии".

"Считаю, что восстановление нормальных отношений между партнерами по Международной космической станции и другим совместным проектам возможно лишь при полной и безоговорочной отмене незаконных санкций", - отметил глава "Роскосмоса".

Ранее в госкорпорации сообщили о получении писем от NASA, ESA и Канадского космического агентства с ответом на предложение о снятии санкций с предприятий российской космической отрасли. Как отмечалось в письмах, США и Канада считают своим приоритетом продолжение безопасной работы МКС. Глава NASA Билл Нельсон отметил, что существующие американские санкции не влияют на работу станции.

В "Роскосмосе" связывали ответ на это предложение с судьбой соглашения о возобновлении перекрестных полетов на МКС и продления срока работы станции.

После начала российской военной операции на Украине многие страны ввели в отношении России масштабные санкции.

1 марта в пресс-службе "Роскосмоса" "Интерфаксу" сообщили, что продление соглашения об эксплуатации МКС в условиях санкций вызывает скептицизм.

Ранее сообщалось, что Россия решила строить собственную орбитальную станцию.