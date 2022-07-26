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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Космонавт Борисов полетит на МКС на корабле Crew Dragon весной 2024 года

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Третьим российским космонавтом, который полетит на Международную космическую станцию (МКС) на американском корабле Crew Dragon, станет Константин Борисов, сообщает журнал "Русский космос" (официальное издание "Роскосмоса").

Согласно данным, представленным в журнале, Борисов войдет в состав экипажа Crew Dragon USCV-8, запуск которого запланирован на весну 2024 года.

22 июля командир отряда космонавтов Олег Кононенко сообщил, что соглашение о перекрестных полетах между "Роскосмосом" и NASA предполагает три полета российских космонавтов к МКС на американском корабле Crew Dragon.

По его данным, космонавт Андрей Федяев отправится на МКС на корабле Crew Dragon весной 2023 года, астронавт NASA Лорел О'Хара войдет в экипаж "Союза МС-23".

15 июля "Роскосмос" сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских и американских космонавтов на МКС. Первые полеты запланированы на осень 2022 года, на американском корабле Crew Dragon на МКС отправится россиянка Анна Кикина, а на российском "Союзе" - американец Франсиско Рубио.

МКС НАСА
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