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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:18

Власти Румынии считают возможным сократить потребление газа на 15%

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Бухарест поддерживает предложение Еврокомиссии странам Евросоюза сократить потребление газа на 15%, заявил на пресс-конференции президент Румынии Клаус Йоханнис.

"Мы считаем правильным предложение о сокращении потребления газа на 15%. Никто не говорит о том, что нужно замерзать зимой или останавливать предприятия. Нужно экономить там, где это возможно. Речь идет о сокращении потребления не от нынешнего уровня, а от среднего показателя последних лет. Для Румынии это реально без того, чтобы страдало население или промышленность", - сказал он.

26 июля министры энергетики стран ЕС заключили политическое соглашение о сокращении потребления газа в Евросоюзе. План сокращения потребления газа Еврокомиссия предложила 20 июля.

"Комиссия предлагает новый законодательный инструмент и европейский план сокращения спроса на газ, чтобы уменьшить потребление газа в Европе на 15% до следующей весны", - говорилось в коммюнике ЕК.

Согласованный государствами Евросоюза законодательный текст по сокращению спроса на газ на 15% будет официально принят государствами-членами посредством письменной процедуры в ближайшие дни после технических уточнений, объявил Совет ЕС.

Румыния Клаус Йоханнис Евросоюз Еврокомиссия
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