Bloomberg сообщил о возможном разговоре президента США и председателя КНР 28 июля

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина запланирован на четверг - 28 июля, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Как отметили собеседники агентства, разговор с Си Цзиньпином станет "продолжением усилий администрации Байдена по поддержанию открытых линий связи, чтобы гарантировать, что отношения не перерастут в непреднамеренный конфликт".

Во вторник представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил журналистам, что Байден и Си Цзиньпин обсудят напряженность вокруг Тайваня и способы управления конкуренцией с Китаем.

На прошлой неделе президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает поговорить с председателем КНР в ближайшие десять дней, но не назвал точную дату.