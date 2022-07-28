Пелоси не ответила, поедет ли она на Тайвань

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Вопрос о возможном визите спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань в среду остался открытым, Пелоси не озвучила свои намерения, сообщило агентство Associated Press (АР).

"Пелоси отказалась сообщить в среду какую-либо обновленную информацию о своих планах, касающихся визита на Тайвань, повторив, что она не обсуждает планы поездок, как это обычно бывает, по соображениям безопасности", - пишет АР.

На прошлой неделе она пояснила журналистам, в чем ценность ее потенциального визита на китайский остров во главе делегации американских законодателей.

"Для нас важно продемонстрировать поддержку Тайваню", - заявила Пелоси на своей пресс-конференции.

Она добавила: "Никто из нас никогда не говорил, что мы за независимость, когда речь заходит о Тайване. Это решать Тайваню".

Агентство отмечает, что в Конгрессе законодатели обеих партий "сплотились вокруг потенциального визита, рассматривая поездку как важную дипломатическую миссию, а также как выражение равноправия ветвей власти США".

В поддержку визита высказался председатель сенатского комитета по международным отношениям Боб Менендес.

"Я понимаю всю чувствительность визита в мире, но вот один суровый факт: если мы позволим китайцам в основном указывать нам, кто может и не может посещать Тайвань, тогда Тайвань будет изолирован", - цитирует АР заявление Менендеса.

Главный республиканец в комитете Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол подтвердил, что получил приглашение войти в состав двухпартийной делегации Пелоси, но отказался, сославшись на занятость. В то же время, в офисе Маккола заявили, по его мнению, "спикер и другие американцы должны иметь возможность посетить Тайвань", сообщает агентство.

Администрация президента США Джо Байдена, говорится в публикации, отказалась публично прокомментировать информацию о визите в связи с намеченной на четверг беседой американского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином. Как отмечают СМИ, тайваньский вопрос в связи с дискуссией о визите Пелоси будет для Байдена одним из самых сложных.

Министерство обороны КНР во вторник заявило, что поездка спикера должна быть отменена, предупредив, что китайские военные "не будут сидеть, сложа руки" и будут "решительно защищать национальный суверенитет", если столкнутся с "внешними силами", поощряющими независимость Тайваня.

АР пишет, что "официальные лица США мало опасаются, что Пекин нападет на самолет Пелоси, но они осознают, что несчастный случай, оплошность или недоразумение могут поставить под угрозу ее безопасность".

Тем не менее, представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил журналистам: "Всегда есть вопросы безопасности". По его мнению, "воинственность" в риторике Пекина по поводу потенциальной поездки только усиливает напряженность.

Чиновник предупредил, что, поскольку Пелоси является лицом, охрана которой находится в сфере интересов национальной безопасности Соединенных Штатов, Вашингтон будет принимать все предусмотренные на этот случай меры, которые иногда не исключают использования военных ресурсов.

"Мы серьезно относимся к этим обязательствам", - подчеркнул Кирби.