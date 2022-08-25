В Пакистане летом из-за наводнений погибли свыше 900 человек

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В результате наводнений, вызванных муссонными дождями, в Пакистане летом текущего года погибли, по меньшей мере, 903 человека, среди них - 326 детей, сообщила телеканалу CNN пакистанский министр по вопросам изменения климата Шерри Рехман.

По ее словам, "тысячи людей остались без крова, без еды, линии связи были нарушены".

"Это серьезная гуманитарная катастрофа", подчеркнула министр.

По данным местных властей, повреждено почти 3 тысячи км дорог и 129 мостов, что заблокировало доступ к районам, которым был причинен значительный ущерб, погибло более 500 тысяч голов домашнего скота.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, с середины июня в Пакистане от наводнений пострадали 2,3 млн человек, были разрушены более 95 тысяч домов.

Власти Пакистана обратились за международной гуманитарной помощью, отмечает телеканал.