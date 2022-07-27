Два сотрудника патрульно-постовой службы ранены при взрыве СВУ в Херсоне

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Два сотрудника патрульно-постовой службы получили в среду ранения в результате взрыва самодельного взрывного устройства в Херсоне, сообщил глава временной администрации области Владимир Сальдо.

"Прозвучал взрыв в самом большом микрорайоне Херсона - Таврическом. Было взорвано самодельное взрывное устройство, начиненное гайками и болтами, по пути выезда машины патрульно-постовой службы... Два сотрудника патрульно-постовой службы нашей областной получили ранения - сложные, но они живы", - сказал Сальдо в эфире канала "Соловьев Live".

За последний месяц было совершено несколько покушений на чиновников в Херсонской области, один из них - глава департамента молодежной политики, семьи и спорта - погиб.