Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

Два сотрудника патрульно-постовой службы ранены при взрыве СВУ в Херсоне

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Два сотрудника патрульно-постовой службы получили в среду ранения в результате взрыва самодельного взрывного устройства в Херсоне, сообщил глава временной администрации области Владимир Сальдо.

"Прозвучал взрыв в самом большом микрорайоне Херсона - Таврическом. Было взорвано самодельное взрывное устройство, начиненное гайками и болтами, по пути выезда машины патрульно-постовой службы... Два сотрудника патрульно-постовой службы нашей областной получили ранения - сложные, но они живы", - сказал Сальдо в эфире канала "Соловьев Live".

За последний месяц было совершено несколько покушений на чиновников в Херсонской области, один из них - глава департамента молодежной политики, семьи и спорта - погиб.

Херсонская область Владимир Сальдо
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Испания выдала РФ бывшую топ-менеджера банка, обвиняемую в хищении более 560 млн руб.

В Стамбуле открылся координационный центр по вывозу украинского зерна

В Стамбуле открылся координационный центр по вывозу украинского зерна

МИД РФ ожидает начала поставок зерна с Украины в ближайшее время

МИД РФ ожидает начала поставок зерна с Украины в ближайшее время

Четыре человека погибли в результате землетрясения на севере Филиппин

Четыре человека погибли в результате землетрясения на севере Филиппин

Китай осуществил первый запуск твердотопливной ракеты "Лицзянь-1"

Единственный мост через Днепр в Херсоне перекрыли для движения после ракетного удара

Что случилось этой ночью: среда, 27 июля

Трамп раскритиковал нынешнюю внешнюю политику США

Трамп раскритиковал нынешнюю внешнюю политику США

Сенаторы США призвали ввести санкции в отношении продажи российской нефти Китаю

Остин заявил, что США стремятся доставить на Украину военное оборудование как можно скорее

Остин заявил, что США стремятся доставить на Украину военное оборудование как можно скорее
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });