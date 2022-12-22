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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Глава поселка в Херсонской области погиб при подрыве автомобиля

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Глава поселка Любимовка Каховского района Херсонской области Андрей Штепа, по предварительным данным, погиб при подрыве автомобиля, сообщил журналистам глава администрации района Павел Филипчук.

"По предварительным данным, он погиб. Документы в машине на его фамилию, тело обгоревшее. Это был подрыв (автомобиля - ИФ)", - сказал Филипчук.

Позднее в администрации Херсонской области подтвердили гибель Штепы в результате теракта. "Администрация Херсонской области с прискорбием сообщает, что сегодня в результате подрыва автомобиля трагически погиб искренний патриот родного края Андрей Николаевич Штепа", - сообщается в телеграм-канале администрации Херсонской области.

Там уточнили, что Штепа руководил эвакуацией населения, поэтому "до последнего оставался в родном селе, выполняя свои обязанности, несмотря на угрозу жизни".

Сейчас на месте происшествия ведутся следственно-оперативные мероприятия, добавили в администрации.

Любимовка находится на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Херсонская область
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