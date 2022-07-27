В Германии не увидели помех для отправки турбины для "Северного потока" в РФ

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Препятствий для отправки в Россию турбины для газопровода "Северный поток" нет, заявила представитель правительства Германии Кристиане Хоффманн.

"С нашей точки зрения, ничто не мешает транспортировке турбины в Россию", - приводит ее слова Dow Jones.

Хоффманн добавила, что раньше в ФРГ могли быть уверены в получении газа при любых обстоятельствах, однако Германия более не может рассчитывать на это.

"Газпром" ранее на этой неделе сообщил, что прокачка газа по "Северному потоку" со среды сократится до 1/5 мощности.

Магистраль способна перекачивать в сутки до 167 млн куб. м газа, однако мощности прокачки сокращаются в связи с нарушением графика технического обслуживания компрессорного оборудования отправной компрессорной станции "Портовая". На ней установлены газоперекачивающие агрегаты компании Rolls-Royce, газотурбинный бизнес которой перешел компании Siemens.

Причина задержки - в санкциях, которые ввела в отношении "Газпрома" Канада, где производится ремонт турбин. Из-за санкций с ремонтной базы Siemens Energy в Россию вовремя не вернулась одна турбина. Между тем подошло время ремонта других турбин.