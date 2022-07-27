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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

В Германии не увидели помех для отправки турбины для "Северного потока" в РФ

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Препятствий для отправки в Россию турбины для газопровода "Северный поток" нет, заявила представитель правительства Германии Кристиане Хоффманн.

"С нашей точки зрения, ничто не мешает транспортировке турбины в Россию", - приводит ее слова Dow Jones.

Хоффманн добавила, что раньше в ФРГ могли быть уверены в получении газа при любых обстоятельствах, однако Германия более не может рассчитывать на это.

В миреВ Берлине заявили, что уже получили из Канады турбину для "Северного потока"В Берлине заявили, что уже получили из Канады турбину для "Северного потока"Читать подробнее

"Газпром" ранее на этой неделе сообщил, что прокачка газа по "Северному потоку" со среды сократится до 1/5 мощности.

Магистраль способна перекачивать в сутки до 167 млн куб. м газа, однако мощности прокачки сокращаются в связи с нарушением графика технического обслуживания компрессорного оборудования отправной компрессорной станции "Портовая". На ней установлены газоперекачивающие агрегаты компании Rolls-Royce, газотурбинный бизнес которой перешел компании Siemens.

Причина задержки - в санкциях, которые ввела в отношении "Газпрома" Канада, где производится ремонт турбин. Из-за санкций с ремонтной базы Siemens Energy в Россию вовремя не вернулась одна турбина. Между тем подошло время ремонта других турбин.

Германия Северный поток Россия
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