В Берлине заявили, что уже получили из Канады турбину для "Северного потока"

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Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что отремонтированная турбина для "Северного потока" в начале недели прибыла из Канады в его страну, сообщает в четверг Bloomberg.

"В начале этой недели турбина была в Германии", - пишет агентство со ссылкой на министра.

В то же время Хабек отметил, что нынешней пропускной способности газопровода - на уровне в 40% - не хватит для удовлетворения потребностей клиентов этой зимой. "Поставок газа на уровне в 40% недостаточно на грядущую зиму", - приводит его слова CNN.

В среду председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что отремонтированная турбина для "Северного потока" доставляется из Канады, операция будет проведена в надлежащие сроки. "Эту турбину сейчас перевозят из Канады, так что поводов ограничивать поставки газа (по "Северному потоку" - ИФ) больше нет", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.

По словам главы ЕК, турбина "будет на месте вовремя". Конкретные сроки она не назвала.

В то же время, по мнению фон дер Ляйен, в данном случае "могли бы быть альтернативные варианты турбин, которые бы подошли". По ее словам, "эта турбина - не единственная в своем роде в мире".

Ранее "Газпром" сообщил, что так и не получил от Siemens официальных документов, позволяющих поставить газотурбинный двигатель для компрессорной станции "Портовая" в условиях санкционных ограничений Канады и ЕС. Российская компания подчеркивает, что ранее уже направляла аналогичные запросы в адрес немецкого концерна.

"В этих обстоятельствах "Газпром" снова запросил компанию Siemens предоставить такие документы. "Газпром" еще раз обратил внимание, что гарантированный возврат направленного ранее на ремонт двигателя в условиях санкционных ограничений и последующий капитальный ремонт других двигателей для КС "Портовая" напрямую влияют на безопасную эксплуатацию газопровода "Северный поток", - отмечает российская компания.

Задержка с возвращением турбины после ремонта

"Северный поток" в настоящее время способен работать на 40% мощности. Это связано с тем, что одна из турбин магистрали из-за санкций Канады не вернулась с капитального ремонта на заводе в Монреале. Кроме того, на КС "Портовая" завершился срок межремонтной наработки до капитального ремонта и других двигателей.

Сейчас на станции работают только два двигателя. Как сообщил во вторник президент РФ Владимир Путин, в конце июля еще один газоперекачивающий агрегат должен быть остановлен в связи с наработкой межремонтного пробега. Это значит, что в работе останется только один ГПА и прокачка по магистрали упадет до 33 млн куб. м в сутки, если в работу не встанет задержанная в Канаде турбина.

Ранее сообщалось о намерении Оттавы разрешить вывоз со своей территории турбины для КС "Портовая". Также в СМИ были публикации относительно того, что и в дальнейшем на заводе в Монреале продолжится ремонт турбин с этой станции.

Газопровод "Северный поток" начал работу в 2011 году. В 2021 году магистраль транспортировала 59,2 млрд куб. м природного газа. Участниками проекта являются "Газпром", Wintershall Dea, Gasunie, E.ON и Engie.