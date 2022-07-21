Байден негативно высказался о возможной поездке Пелоси на Тавань

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Американские военные выразили обеспокоенность по поводу возможной поездки спикера палаты представителей Нэнси Пелоси (штат Калифорния) на Тайвань, сообщил в среду президент США Джо Байден.

"Я думаю, что военные считают, что сейчас это не очень хорошая идея. Но я не знаю, каков статус поездки", - приводит слова Байдена пул Белого дома.

Согласно многочисленным сообщениям американских СМИ, Пелоси планирует посетить Тайвань в следующем месяце. Ее офис возможную поездку никак не комментирует.

Если планы спикера отправиться на Тайвань все-таки осуществятся, это будет первый визит спикера палаты представителей США на остров за последние 25 лет.

Пекин предупредил во вторник, что любой визит Пелоси и других официальных лиц США "окажет серьезное негативное влияние на политическую основу китайско-американских отношений".

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Проблема Тайваня является одной из самых чувствительных в отношениях США и Китая. Так, накануне Пекин осудил одобрение властями США продажи очередной партии вооружений Тайваню на сумму $108 млн: это уже пятая подобная сделка с того момента, когда в январе 2021 года Джо Байден стал президентом США.