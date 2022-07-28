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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:20

Число случаев COVID-19 в мире превысило 573,8 млн

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 573 811 593, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 393 435 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

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США - 90 973 418 и 1 028 819.

Индия - 43 959 321 и 526 212.

Бразилия - 33 704 393 и 677 804.

Франция - 33 899 625 и 152 812.

Германия - 30 702 511 и 143 702.

Великобритания - 23 515 417 и 184 648.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро четверга - 822,6. В Индии на 1 млн жителей скончались 374 человека, в Бразилии - 3 143, во Франции - 2 315, в Германии - 1 704, в Великобритании - 2 681. Данные по США не приводятся.

Хроника 09 января 2020 года – 28 июля 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус университет Джонса Хопкинса
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