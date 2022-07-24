Лавров отметил, что российские экспортеры зерна привержены своим обязательствам

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Российские экспортеры привержены своим обязательствам экспортировать сельхозпродукцию, заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы подтвердили приверженность российских экспортеров зерновой продукции выполнению всех взятых на себя обязательств", - сказал он на пресс-конференции в Каире по итогам переговоров с главой МИД Египта Слехом Шукри.

"Обсудили конкретные параметры взаимодействия на данном направлении, согласовали дальнейшие контакты между соответствующими министерствами, и у нас есть общее понимание о причинах зернового кризиса, - отметил Лавров. - Эти причины коренятся в других годах, которые предшествовали сегодняшнему дню".

Лавров находится с рабочим визитом в Египте. Как ранее сообщили в МИД РФ, Египет станет первой страной рабочего визита министра в Африку: с 24 по 27 июля Лавров также посетит Эфиопию, Уганду и Республику Конго.