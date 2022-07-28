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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

В Мариуполе в тестовом режиме запустили теле- и радиовещание

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Теле- и радиовещание стартовало в тестовом режиме на территории Мариуполя, заявили в министерстве связи ДНР в четверг.

"Специалистами ГУП ДНР "РТПЦ" в г. Мариуполь выполнены мероприятия по запуску тестового вещания", - говорится в сообщении.

В городе будет осуществляться вещание российских телеканалов: Первый канал, "Россия 1 Крым", "Матч!", "5 канал", "Россия Культура", "Россия 24 Крым", "НТВ", "Карусель".

Радиостанции: "Радио России Крым", "Маяк", "Вести FМ".

Телеканал "Луганск 24" и "Первый республиканский" тоже будут в эфире, отметили в министерстве.

Порядка трех радиостанций запущены пока в тестовом режиме, добавили в ведомстве.

"На радиочастоте 88,0 МГц - радиостанция "Маяк"; на радиочастоте 90,4 - радиостанция "Радио России"; на радиочастоте 106,9 - радиостанция "Вести FМ", - сообщили в министерстве.

Мариуполь ДНР
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