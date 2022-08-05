Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:46

Россия передаст Мариуполю 88 мусоровозов и контейнеры для отходов

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Россия передаст Мариуполю 88 мусоровозов, ломовозов и техники для обработки мусора и 9310 контейнеров и бункеров, сообщил в Telegram глава Минприроды Александр Козлов после встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным.

Эти поставки позволят начать уборку улиц в городе и наладить сбор отходов, считает министр.

За пределами Мариуполя, по его словам, будет построен новый мусорный полигон взамен почти заполненного действующего. Жители города до конца 2022 года не будут платить за вывоз ТКО, пообещал Козлов.

"Отправлю в августе группу специалистов, которые обследуют объекты накопленного вреда окружающей среде. После оценки составим план по их ликвидации. Дал команду помочь республике с лесовосстановлением и созданием национального парка", - добавил Козлов.

Хроника 24 февраля – 05 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Минприроды Александр Козлов ДНР Мариуполь Денис Пушилин Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили 18 555 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 18 555 новых случаев коронавируса

Четверо москвичей задержаны по делу о нелегальном обмене валюты

Суд в Уфе отказался вернуть дело Юрия Шевчука в Петербург

Суд в Уфе отказался вернуть дело Юрия Шевчука в Петербург

"Роскосмос" не будет предпринимать резких шагов по выходу из проекта МКС до 2024 года

"Роскосмос" не будет предпринимать резких шагов по выходу из проекта МКС до 2024 года

Что произошло за день: четверг, 4 августа

Думе предложили разрешить находиться на СМП не более чем одному иностранному кораблю

Думе предложили разрешить находиться на СМП не более чем одному иностранному кораблю

Два человека пострадали в результате обстрела поселка в Брянской области

Журналист Доброхотов заочно арестован за незаконное пересечение границы

Латвия приостановила соглашение об экономическом сотрудничестве с Россией

Суд приговорил баскетболистку Грайнер к 9 годам за контрабанду наркотиков

Суд приговорил баскетболистку Грайнер к 9 годам за контрабанду наркотиков
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });