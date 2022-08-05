Россия передаст Мариуполю 88 мусоровозов и контейнеры для отходов

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Россия передаст Мариуполю 88 мусоровозов, ломовозов и техники для обработки мусора и 9310 контейнеров и бункеров, сообщил в Telegram глава Минприроды Александр Козлов после встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным.

Эти поставки позволят начать уборку улиц в городе и наладить сбор отходов, считает министр.

За пределами Мариуполя, по его словам, будет построен новый мусорный полигон взамен почти заполненного действующего. Жители города до конца 2022 года не будут платить за вывоз ТКО, пообещал Козлов.

"Отправлю в августе группу специалистов, которые обследуют объекты накопленного вреда окружающей среде. После оценки составим план по их ликвидации. Дал команду помочь республике с лесовосстановлением и созданием национального парка", - добавил Козлов.