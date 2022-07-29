Intel получила чистый убыток и сократила выручку во II квартале

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Американская Intel Corp получила чистый убыток во втором квартале 2022 года и сократила выручку на 22%, а также ухудшила годовой прогноз финансовых показателей.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в апреле-июне составил $454 млн, или $0,11 в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью на уровне $5,06 млрд, или $1,24 на акцию, за тот же период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов, тем не менее, упала до $0,29 на акцию по сравнению с $1,36 на акцию годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $0,69 на акцию. Сама компания ранее прогнозировала его в размере около $0,7 на акцию.

Квартальная выручка Intel упала до $15,32 млрд с $19,63 млрд за тот же период прошлого года. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $17,94 млрд, прогноз самой компании - около $18 млрд.

Квартальная выручка подразделения Client Computing Group (CCG, включает в том числе производство процессоров для ПК), крупнейшего для компании, уменьшилась на 25%, до $7,7 млрд при среднем прогнозе экспертов в $8,89 млрд.

Подразделение DCG, выпускающее оборудование для датацентров, уменьшило выручку на 16%, до $4,6 млрд. Результат оказался хуже консенсус-прогноза, составлявшего $6,19 млрд.

Согласно прогнозу Intel, в третьем квартале 2022 года ее выручка составит около $15-16 млрд, прибыль без учета разовых факторов – $0,35 на акцию. Аналитики в среднем прогнозируют скорректированную прибыль Intel в текущем квартале на уровне $0,87 на акцию при выручке в $18,72 млрд.

В 2022 году в целом компания ожидает зафиксировать скорректированную прибыль на уровне $2,3 на акцию против предыдущего прогноза на уровне около $3,6 на акцию. Выручка, согласно обновленному прогнозу, составит около $65-68 млрд, тогда как ранее компания прогнозировала показатель на уровне около $76 млрд. Аналитики в среднем ожидают, что скорректированная прибыль составит $3,34 на акцию, выручка $74,46 млрд.

Акции Intel подешевели на 8,3% на дополнительных торгах в четверг после публикации отчетности. С начала года стоимость акций компании упала на 22,9%, капитализация компании сейчас составляет $164,3 млрд.