Intel планирует сокращение штата, разделит разработку и выпуск чипов

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Американская Intel Corp планирует значительное сокращение штата, под которое, вероятно, подпадут тысячи сотрудников, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, компания может объявить о решении уже в текущем месяце. Это может произойти примерно в то же время, когда будет обнародована квартальная отчетность, публикация которой запланирована на 27 октября.

По состоянию на июль, штат производителя чипов составлял около 113,7 тыс. сотрудников.

В некоторых подразделениях компании, в том числе в отделе продаж и маркетинга, сокращения могут затронуть до 20% персонала, сообщают источники.

Intel столкнулась с падением спроса на чипы для персональных компьютеров, что является основным бизнесом компании. Также компания проигрывает конкурентам, в частности Advanced Micro Devices, доля которых на рынке увеличилась.

В июле Intel предупредила, что продажи по итогам 2022 года будут примерно на $11 млрд ниже первоначального прогноза и составит $65-68 млрд. При этом аналитики оценивают падение выручки компании в третьем квартале в 15%.

Разделение бизнеса

Между тем главный исполнительный директор Intel Пэт Гелсингер планирует разделение бизнеса по разработке чипов и их производства, пишет The Wall Street Journal. Новая структура, о которой глава компании сообщил в письме сотрудникам во вторник, предназначена для того, чтобы позволить сети заводов работать как производителю микросхем по контракту, получая заказы как от самой компании, так и от других заказчиков на одинаковых условиях.

Исторически Intel использовала свои предприятия почти исключительно для производства собственных чипов, но Гелсингер изменил это положение, запустив в прошлом году подразделение по производству микросхем под заказ.

Intel являлась одной из немногих компаний, которые разрабатывают и производят чипы собственными силами. Основные ее конкуренты, такие как Nvidia Corp., полагаются на другие компании в производстве своих чипов. В частности, AMD выделила заводы по производству микропроцессоров более десяти лет назад.

Котировки акций Intel снизились на 0,6% по итогам торгов во вторник. С начала текущего года рыночная стоимость компании упала вдвое (до $103,5 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite снизился на треть.