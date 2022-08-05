В Гагаузии призвали Кишинев договориться с Москвой о снижении цен на газ

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Власти Гагаузской автономии призвали руководство Молдавии добиться снижения цены газа, пишут гагаузские СМИ. Вопрос цен на газ обсуждался на встрече министра сельского хозяйства и продовольствия Владимира Боля с руководителями автономии.

"Переговоров вице-премьера Андрея Спыну с "Газпромом" недостаточно, чтобы решить проблемы энергетического сектора и выйти из тяжелого положения, в котором оказалась Молдавия. К этому процессу должны подключиться премьер-министр и президент. Многие президенты и премьер-министры включаются в этот процесс и напрямую обращаются к руководству той страны, с которой заключен контракт", - заявила башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах и привела пример Венгрии и Сербии.

1 августа глава правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан сообщил, что закупочная цена газа от "Газпрома" для Молдавии повысится в августе с $980 до $1458,5 за тысячу кубометров.

По словам Влах, власти Молдавии жалуются на энергокризис и ситуацию в соседней Украине, но не подключаются к переговорам о поставках газа в Молдавию. Она убеждена, что "надо все убрать в сторону и первая проблема, которую надо решить - договориться с Россией, установить нормальную реальную цену на газ".

Участники встречи отметили, что "нынешние цены на газ делают молдавскую продукцию абсолютно неконкурентоспособной".

Глава администрации Комратского района Иван Топал потребовал, чтобы в нынешней ситуации государство компенсировало рост цен на газ, так как "люди не в состоянии выдерживать это давление".

Он не согласился с решением компенсировать зимой тарифы на газ только для пяти категорий населения.

"У нас нет богатых, у нас все бедные. Люди выходят на митинги и возмущаются, а мы из Кишинева получаем ответ, что тут хотят дестабилизировать ситуацию. Нет, мы культурно говорим: доведите до руководства страны, чтобы поехали и договорились. Прислушайтесь к людям. Наверное, президенту придется снять корону и вести переговоры", - сказал Топал.

По выходным в Гагаузии регулярно проводятся митинг с требованием о снижении тарифов на газ и об отставке правительства.

Вице-премьер не верит в снижение цены газа без уступок Москве

Вице-премьер-министр Молдавии, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, выступая в пятницу на телеканале JurnalTV, выразил мнение, что добиться более выгодных цен на российский газ можно только в случае политических уступок.

"Вы думаете, если мы поедем Москву хоть 10 раз, что-то изменится? Даже если президент Майя Санду поедет, или я поеду еще 10 раз, или кто-то еще. Что-то поменяется, только если будут определенные требования. И я хочу спросить у тех, кто нас смотрит, насколько они готовы идти на определенные уступки? Да, это будет сложная зима. Да, за 30 лет страну привели неподготовленной к этой борьбе за энергонезависимость. Я несколько раз говорил: мы единственная страна на 100% зависимая от одного поставщика и газа, и электричества. Я думаю, что мы справимся с этим. А сейчас мы предпринимаем правильные меры, чтобы в течение нескольких лет изменить ситуацию", - заявил Спыну.

Октябрьский контракт между "Молдовагазом" и "Газпромом" он считает "выгодным для Молдавии". "Контракт хорош, может быть, за несколькими исключениями, что можно было бы обсуждать с российским концерном", - сказал вице-премьер.

Он подчеркнул, что "через четыре года Молдавия полностью диверсифицирует свое энергопотребление, повысив существенным образом энергетическую безопасность государства". "Все то, что мы сейчас делаем в энергетике Молдавии, надо было решать раньше", - признал Спыну.

По его словам, в предстоящие три года Молдавия также диверсифицирует импорт энергоресурсов. "У нас есть ЛЭП с Украиной, чтобы получать электроэнергию. Есть ЛЭП на 110 кВт с Румынией, и будет проложена новая ЛЭП на 400 кВт", - сказал Спыну, отметив, что в настоящее время Молдавия не импортирует электроэнергию из Румынии по той причине, что она дороже.

Отвечая на вопрос, почему страна не использует газопровод Яссы-Кишинев, вице-премьер сказал, что эта труба будет задействована, когда республика будет покупать газ из Румынии или из других альтернативных источников.

Он подтвердил, что в предстоящий зимний период Молдавия намерена сократить потребление газа на 15%. По его словам, власти готовят различные сценарии на случай сокращения или прекращения подачи газа со стороны "Газпрома".

"В связи с этим мы рассматриваем три сценария: сокращение подачи газа на 35%, снижение поставок на 50% и прекращение контракта с "Газпромом". Мы выступаем за сохранение действующего контракта, но должны иметь ввиду и определенные риски. В любом случае, хочу всех заверить, что Молдавия не останется без газа. Весь вопрос в цене, но газ будет - если не от "Газпрома", то из альтернативных источников", - подчеркнул вице-премьер.

Премьер Молдавии не видит смысла подключаться к переговорам

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в этот же день сказала Radio Moldova, что не видит смысла ехать в Москву на переговоры по газу, поскольку, на ее взгляд, они не дадут желаемых результатов.

"Мы понимаем ситуацию, видим (...) невозможность добиться желаемого результата. В такой ситуации мой визит не имеет смысла. Плюс, должен ехать тот, кто знаком с данной областью лучше всего, кто несет ответственность за это направление, чтобы показать наилучшие результаты в переговорах на профессиональном уровне", - сказала Гаврилица.

По ее мнению, "более выгодные условия поставок российского газа получают те страны, кто старается быть поближе к Москве".

"Мы же завили, что для нас абсолютным приоритетом является европейская интеграция. Мы получили статус кандидата в члены ЕС и будем двигаться в этом направлении", - подчеркнула премьер.

Отвечая на вопрос о наличии каких-либо политических условий на переговорах с Россией о газе, она затронула тему приднестровского урегулирования.

"Все знают, что у нас есть Приднестровский регион. У нас есть определенный процесс переговоров, который нельзя форсировать. И здесь диалог должен быть спокойный, отдельно от вопросов поставок газа. Я думаю, мы поступили очень правильно, что настояли на переговорах по газу, исключительно в экономической плоскости", - сказала Гаврилица.

Она считает, что в вопросе поставок газа последние 30 лет у руководства страны "не хватало достоинства". "Молдавия осталась зависимой от единственного поставщика газа, что неправильно. Сейчас мы принимаем меры по диверсификации поставок и обеспечению энергетической безопасности. И эти меры дадут результаты через несколько лет. Даже если мы, как власть, как партия, политически проиграем, вопрос не только в нас. Это вопрос о стране, о людях, которые здесь живут, о будущих поколениях", - подчеркнула премьер.

В то же время, по ее словам, диалог с "Газпромом" продолжается, как и с Молдавской ГРЭС, чтобы получить наиболее выгодные условия поставок, как газа, так и электроэнергии.

Пятилетний контракт "Молдовагаза" и "Газпрома" вступил в силу с 1 ноября 2021 года. Он предусматривает специальнаую формулу расчета цены за газ: в теплый период времени (с апреля по сентябрь) 70% цены составляет стоимость газа на рынке, а 30% - стоимость нефти. В холодный период времени (с октября по март) 70% цены составляет стоимость нефти на рынке, а 30% - стоимость газа на спотовом рынке.

После подписания нового контракта тарифы для потребителей были приведены в соответствие с его условиями, повысившись в 2,4 раза. С 1 января тарифы были повышены еще на 40%, а с 1 июня - еще на 30%. Таким образом, с 1 ноября до настоящего времени тарифы на газ для потребителей в Молдавии повысились почти в пять раз.

При этом цена поставляемого "Газпромом" газа для страны составила $450 за тысячу кубометров в ноябре 2021 года, в декабре - $550, в январе 2022 года - $647, в феврале - $564, в марте - $547, в апреле - $1193, в мае - $920, в июне - $880, в июле - $980, а в августе - $1458,5 за тысячу кубометров.