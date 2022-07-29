Лавров заявил, что обещания США по изъятиям для поставок продовольствия РФ не реализуются

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе состоявшегося телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил ему, что обещания Вашингтона предоставить России изъятия для российских продовольственных поставок пока не реализуются.

"Обстоятельно рассмотрена ситуация в сфере обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Блинкен был проинформирован о деталях "пакетной" договоренности, подписанной 22 июля в Стамбуле, о транспортировке украинского зерна из черноморских портов и по продвижению российского экспорта продовольствия и удобрений. Министр особо отметил, что ситуация осложняется американскими санкциями, а обещания США предоставить соответствующие изъятия для российских продовольственных поставок пока не реализуются", - сообщили в МИД РФ.

Там отметили, что в разговоре с российской стороны "указано на неприемлемость использования "коллективным Западом" этой проблемы в своих геополитических интересах".

В МИД РФ также отметили, что Лавров и Блинкен провели "обмен мнениями по проблематике двусторонних отношений, остро нуждающихся в нормализации".

"Касательно возможного обмена заключенных граждан России и США с российской стороны настоятельно предложено вернуться в режим профессионального, без спекулятивных информационных вбросов, диалога в режиме "тихой дипломатии", - заявили на Смоленской площади.

Ранее в пятницу госсекретарь США заявил, что в ходе телефонного разговора с Лавровым поднял тему находящихся в РФ в заключении Бриттни Грайнер и Пола Уилана, предупредил Лаврова о санкциях в случае присоединения Россией украинских территорий.

"Ранее сегодня я провел разговор с российским министром иностранных дел Лавровым. Разговор был прямым и откровенным", - сказал Блинкен.

"Я призывал к тому, чтобы Кремль принял наше предложение об освобождении Пола Уилана и Бриттни Грайнер", - сказал он.

Кроме того, американский госсекретарь заявил, что передал Лаврову, что Вашингтон введет новые санкции в случае присоединения Россией украинских территорий.

Блинкен также заявил, что в ходе разговора обсуждал с Лавровым соглашение о коридоре для вывоза зерна из Украины. "Я заявил Лаврову, что мир ожидает от России выполнения обязательств в рамках соглашения, достигнутого с Украиной, Турцией и ООН, по поставкам зерна из Украины", - сказал он.

Это был первый разговор Блинкена и Лаврова с начала специальной военной операции России на Украине.