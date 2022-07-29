Блинкен заявил об откровенном разговоре с Лавровым

Энтони Блинкен Фото: Drew Angerer/Getty Images

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в пятницу, что провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и в ходе него поднял тему находящихся в РФ в заключении Бриттни Грайнер и Пола Уилана, предупредил Лаврова о санкциях в случае присоединения Россией украинских территорий.

"Ранее сегодня я провел разговор с российским министром иностранных дел Лавровым. Разговор был прямым и откровенным", - сказал Блинкен.

Блинкен заявил, что обсуждал с Лавровым судьбу осужденных в России американских граждан Грайнер и Уилана.

"Я призывал к тому, чтобы Кремль принял наше предложение об освобождении Пола Уилана и Бриттни Грайнер", - сказал он. При этом Блинкен заявил, что не будет публично давать оценку ответу, который получил от Лаврова.

Кроме того, американский госсекретарь заявил, что передал Лаврову, что Вашингтон введет новые санкции в случае присоединения Россией украинских территорий.

"Я также прояснил министру иностранных дел Лаврову, что в свете последних заявлений Кремля о планах дальнейшей аннексии украинских территорий..., мы введем дополнительные значительные меры против России, если она будет осуществлять задуманное", - сказал он.

Также Блинкен заявил, что в ходе разговора обсуждал с Лавровым соглашение о коридоре для вывоза зерна с Украины.

"Я заявил Лаврову, что мир ожидает от России выполнения обязательств в рамках соглашения, достигнутого с Украиной, Турцией и ООН, по поставкам зерна из Украины", - сказал он.

Это был первый разговор Блинкена и Лаврова с начала специальной военной операции России на Украине. Накануне в Госдепе заявили, что США выступили с инициативой этого разговора, чтобы обсудить судьбу американских граждан, и что его не следует расценивать как нормализацию взаимодействия Вашингтона и Москвы.