В США выразили надежду на скорое исполнение соглашения о вывозе зерна с Украины

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой ситуацию с вывозом зерна из украинских портов, информирует госдеп США.

"Собеседники отметили необходимость незамедлительного выполнения достигнутого при содействии ООН соглашения между Россией, Турцией и Украиной. Госсекретарь выразил надежду на то, что первые суда смогут покинуть украинские порты без задержек", - говорится в сообщении, распространенном в субботу ведомством.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории - Черноморска, Одессы и Южного.