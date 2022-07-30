Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:54

В США выразили надежду на скорое исполнение соглашения о вывозе зерна с Украины

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой ситуацию с вывозом зерна из украинских портов, информирует госдеп США.

"Собеседники отметили необходимость незамедлительного выполнения достигнутого при содействии ООН соглашения между Россией, Турцией и Украиной. Госсекретарь выразил надежду на то, что первые суда смогут покинуть украинские порты без задержек", - говорится в сообщении, распространенном в субботу ведомством.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории - Черноморска, Одессы и Южного.

Украина США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Двое пациентов скончались вследствие заражения оспой обезьян в Испании

Двое пациентов скончались вследствие заражения оспой обезьян в Испании

Папа римский не исключил возможности ухода на покой по состоянию здоровья

Папа римский не исключил возможности ухода на покой по состоянию здоровья
Военная операция на Украине

В Минобороны РФ заявили о 50 погибших украинских пленных из-за удара по СИЗО в ДНР

В российский "стоп-лист" включили еще 32 новозеландских чиновника и военных

В российский "стоп-лист" включили еще 32 новозеландских чиновника и военных

Москалькова сообщила о возвращении домой семи женщин с задержанных на Украине судов РФ

Военная операция на Украине

В ДНР заявили об установлении контроля над еще четырьмя населенными пунктами Донбасса

Что случилось этой ночью: суббота, 30 июля

Испания сообщила о первом в Европе умершем от оспы обезьян

Маск подал встречный иск к Twitter

Маск подал встречный иск к Twitter

До 19 увеличилось число погибших в результате наводнения в Кентукки

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });