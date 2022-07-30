США с февраля приняли 100 тыс. украинских беженцев

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Более 100 тыс. украинцев прибыли в США с февраля 2022 года, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на данные американских властей.

"США приняли более 100 тыс. украинцев за последние пять месяцев. Десятки тысяч украинцев ... прибыли по различным иммиграционным каналам с разным правовым статусом, большинство из них имеет временное разрешение на пребывание в стране", - говорится сообщении.

Согласно данным, которые приводит телеканал, в частности, около 47 тыс. украинцев въехали в США по временным или иммиграционным визам, почти 30 тыс. прибыли в рамках частной спонсорской программы.

В начале июня сообщалось, что свыше 23 тыс. украинцев получили разрешение на въезд в США в рамках новой программы администрации президента Джо Байдена для украинских беженцев.

Администрация Байдена ранее обязалась принять до 100 тыс. украинцев.

В апреле президент США Джо Байден объявил о программе приема беженцев с Украины Uniting for Ukraine, позволяющую ускорить их переезд на американскую территорию. Программа дает возможность ускоренной миграции из Европы в США украинцам, у которых есть американский "спонсор", например, семья или неправительственная организация, готовые ими заниматься.